القبض على 40 عنصرًا قاموا بتخريب ممتلكات المواطنين في محافظة غلستان شمال ايران

أعلنت وزارة الامن الإيرانية عن تحديد هوية والقبض على 40 شخصًا من المتورطين في تخريب ممتلكات المواطنين في محافظة كلستان شمال ايران.

وافادت وكالة مهر للانباء انه تم توقيف هؤلاء الأشخاص بناءً على بلاغات من المواطنين، حيث يمتلك عدد كبير منهم سجلات جنائية سابقة ويعرفون كأفراد بلطجية ومخرّبين، مع الضلوع سابقا في الإخلال بالأمن العام والتعدي على المواطنين.

وتضمنت بعض الأعمال التخريبية التي قام بها الموقوفون:

_ إحراق متاجر تابعة لتعاونيات المعلمين (الثقافيين)، وسلسلة متاجر استهلاكية اخرى، وتخريب واسع النطاق لمحلات المواطنين والممتلكات العامة.

_ إشعال النار في مباني فروع بنوك "سبه" و"صادرات إيران" و"تجارت" في مدينة جرجان.

_ توزيع قنابل مولوتوف والأسلحة بين المشاغبين والمخرّبين لتنفيذ أعمال معادية للأمن.

_ إحراق مواقع منها مبنى محافظة جرجان ومحاكم العدل في بعض مدن المحافظة.

_ الاتصال بعملاء في الخارج، وتلقي مبالغ مالية مقابل الالتزام بإرسال مقاطع فيديو وصور للقنوات الاعلامية المعادية.

كما تم اكتشاف وضبط ما يلي من هذه العناصر الإرهابية:

_ قطعة سلاح كلاشينكوف _ 3 مسدسات حربية _ 3 قطع أسلحة من انواع اخرى _مئات من الطلقات والرصاصات وأنواع مختلفة من الأسلحة البيضاء مثل الفؤوس والسيوف _ مئات اللترات من المشروبات الكحولية

