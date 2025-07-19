حريق مخطط في مطار جرجان

أفادت وكالة مهر للأنباء من جرجان، بظهور دخان أسود على مدرج مطار شهداء جرجان الدولي منذ فترة، مما أثار تكهنات وشكوكًا مختلفة.

وأفادت العلاقات العامة في مطار جرجان إلى وجود حريق منظم حول المدرج.

وأوضحت حنظلة جرزين أنه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ووفقًا لمتطلبات السلامة، بدأت عملية إحراق الأعشاب والحشائش الجافة على حواف المدرجات في مطار جرجان، ولن تُسبب هذه العملية أي اضطراب في حركة الطيران.

كما ناشدت المواطنين والمقيمين في محيط مطار جرجان عدم القلق من رؤية دخان هذا الحريق المُخطط له.

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