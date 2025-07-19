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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م

حريق مخطط في مطار جرجان

حريق مخطط في مطار جرجان

شوهدت أعمدة الدخان في سماء مطار جرجان منذ ساعة، وأعلن مدير العلاقات العامة في جمعية شهداء جرجان أن الدخان الناجم عن حريق مخطط ولا يدعو للقلق.

أفادت وكالة مهر للأنباء من جرجان، بظهور دخان أسود على مدرج مطار شهداء جرجان الدولي منذ فترة، مما أثار تكهنات وشكوكًا مختلفة.

وأفادت العلاقات العامة في مطار جرجان إلى وجود حريق منظم حول المدرج.

وأوضحت حنظلة جرزين أنه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ووفقًا لمتطلبات السلامة، بدأت عملية إحراق الأعشاب والحشائش الجافة على حواف المدرجات في مطار جرجان، ولن تُسبب هذه العملية أي اضطراب في حركة الطيران.

كما ناشدت المواطنين والمقيمين في محيط مطار جرجان عدم القلق من رؤية دخان هذا الحريق المُخطط له.

/انتهى/

رمز الخبر 1960727
یاسر المصری

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