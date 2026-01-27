الأمين العام لحلف الناتو: لن نتدخل في شؤون إيران الداخلية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح روتّه خلال اجتماع مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: "فيما يخص إيران، فإنّ اختلافنا معها ينطلق من منظور تعاونها مع كوريا الشمالية وروسيا والصين. ولكن، إذا تحدثنا عن الوضع داخل إيران حاليًا، فإنّ هذا ليس شأنًا ينبغي لحلف الناتو التدخل فيه. فحلف الناتو يُركّز بطبيعة الحال على منطقة أوروبا الأطلسية والتهديد الروسي".

ووفقًا للتقارير، تأتي تصريحات الأمين العام لحلف الناتو في أعقاب احتجاجات الطبقة العاملة والشعب في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أعقبت تقلبات العملة، والتي أعلنت الحكومة الإيرانية اعترافها بهذه الاحتجاجات، وأنّها ستواصل جهودها لمعالجة مخاوف الشعب. إلا أنّ هذه الاحتجاجات تعرّضت للاستغلال وتحولت لأعمال إرهاب و تخريب وشغب على يد عناصر إرهابية يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألفي شخص. وتؤكد طهران وجود أدلة على صلة عناصر إرهابية بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

في غضون ذلك، زاد المسؤولون الأمريكيون من حدة الاضطرابات بتصريحاتهم التدخلية. فقد وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات للسلطات الإيرانية بشأن طريقة تعاملها مع الاحتجاجات، مهدداً باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

