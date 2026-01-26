القاء القبض على 300 من أبرز قادة اعمال الشغب في سمنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف مجلس طلاب وعلماء ورجال دين محافظة سمنان في حوزة قم، محافظ سمنان، محمد جواد كوليوند. وفي كلمة ألقاها، تناول المحافظ سلسلة من القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية للمحافظة والبلاد، مع التركيز على التضامن الاجتماعي ودعم البرامج الحكومية.

في بداية كلمته، أشار إلى التطورات الأخيرة في البلاد، قائلاً: لقد تم تحييد مخطط الأعداء في الفتنة الأمريكية الصهيونية بفضل صمود الشعب ومقاومته ووحدته، وقد أثبتت التجربة أن التضامن الوطني هو أهم ركائز البلاد في الأوقات العصيبة.

وفي إشارة إلى البرنامج الاقتصادي الحكومي، أضاف كوليوند: "يرى الخبراء أن إصلاح نظام الدعم ضرورة حتمية من شأنها أن تسدّ ثغرة الاستغلال والفساد، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بتنسيق كامل بين الحكومة والشعب".

وشدد على أهمية إدارة السوق وتوفير السلع الأساسية، قائلاً: "إن عملية توفير وتوزيع السلع التي يحتاجها الناس، إلى جانب المراقبة الدقيقة لمنع أي استغلال محتمل، تُعدّ من أولوياتنا، ويجري رصد هذا الأمر باستمرار".

فيما يتعلق بالاضطرابات الأخيرة، صرّح محافظ سمنان قائلاً: "إنّ هذه الاضطرابات كانت عملاً إرهابياً من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقد تمّ القضاء عليها بفضل الله، وتوجيهات القيادة، ووحدة الشعب، وحُفظ أمن البلاد".

وقدّم إحصائيات حول هذا الموضوع، قائلاً: "تمّ اعتقال أكثر من 300 من قادة الاضطرابات الرئيسيين في المحافظة، ويجري التحقيق في قضايا أخرى ودراستها قانونياً بعد الحصول على الكفالة والتعهد".

