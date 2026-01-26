إجراء 13 ألف عملية جراحية في الأحداث الأخيرة

أفادت وكالة مهر للأنباء ، قال حسين كرمانبور، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي، إنه تم إجراء 12,986 عملية جراحية في المراكز الطبية.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية، ارتفع عدد المرضى من الذين كانوا يتلقون العلاج بشكل منزلي، وتوجه نحو ثلاثة آلاف منهم إلى المراكز الطبية".

وأكد كرمانبور، خلال عرضه تقريراً عن حجم الأضرار التي لحقت بالمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، وعن سير عمليات نقل المصابين وعلاجهم من قبل فرق الطوارئ، على أهمية توفير معلومات دقيقة وموثوقة وفي الوقت المناسب في المجال الصحي.

/انتهى/