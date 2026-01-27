ولايتي: ترامب اذا شعر بالفشل، سيرفع يديه سريعا ويستسلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي اكبر ولايتي، الأمين العام لمنتدى الصحوة الإسلامية العالمي خلال بيانا الى سماحة قائد الثورة الاسلامية، ان الجمعية العالمية للصحوة الإسلامية تعلن التزامها باتباع استراتيجيات الإمام الخميني (ره) في الماضي، واوامر سماحتكم حاليا، في مسائل المقاومة.

بسبب بعض المشاكل التي افتعلتها القوى الغربية المتعجرفة، حدث نوع من التشويه في النظام الدولي، وانكشفت حقيقة الغرب، بل ودُمّرت أسس المنتديات الدولية التي بدت مفيدة، حتى منظمة الصحة العالمية التي أنشأوها بعد الحرب العالمية الثانية.

شخص يُدعى ترامب يفعل ما يحلو له، فهو متعطش للسلطة، توسعي، وجشع للمال والممتلكات، ويُخفي عمليًا زيف شخصيات تاريخية مثل قيصر، وأتيلا، وجنكيز خان، وفرعون، وهتلر، وغيرهم، ويرتكب أي فعل يستطيع فعله، مهما بلغ من شر.

من الجدير بالذكر أن ترامب محافظ وجبان بقدر ما هو جشع للمال والسلطة المادية، وإذا رأى أن الحركة التي بدأها قد تفشل، فإنه يستسلم سريعًا.

فعلى سبيل المثال، استسلامه لأنصار الله، بعد مطالبات كثيرة بقمعهم، عندما رأى أن القوى الإسلامية تدعم فلسطين وغزة دون مراعاة مصالحها وتستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، دعا ترامب إلى وقف إطلاق النار، ولكن بعد موافقة أنصار الله، أعلن أن هذا الوقف جاء بناءً على طلبهم، وهو ما نفاه على الفور المتحدث باسم أنصار الله، السيد محمد عبد السلام، وأعلن أن هذا الطلب جاء من الولايات المتحدة، مما يدل على الكذب والخداع والتراجع للامركيين.

لذلك، في مثل هذه الظروف، وبالنظر إلى القيادة الصحيحة والمنطقية والقوية لسماحتكم، فإن سفينة إيران التاريخية العظيمة والمهمة للغاية في المحيط العالمي المضطرب، والذي هو أكثر اضطراباً من أي وقت مضى في التاريخ ويذكرنا بسفينة نوح، عليه السلام، يُتوقع أن تسعى كل دولة إسلامية أو دول العالم الثالث إلى اللجوء في هذا الوضع الدولي المؤسف للغاية وأن تلجأ إلى سفينة النجاة هذه.

