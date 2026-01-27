رسالة من السفير الإيراني إلى الأوساط السياسية والإعلامية الألمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسل مجيد نيلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا، رسالة إلى الأوساط السياسية والإعلامية الألمانية، جاء فيها: "تحولت الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 28 ديسمبر 2025، بسبب المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات القاسية وغير القانونية، إلى أعمال عنف بين 8 و10 يناير 2026، بتدخل عناصر مسلحة وإرهابية".

وأضاف السفير الإيراني: "تؤكد الأدلة الميدانية والتصريحات الإعلامية لبعض دعاة الحرب الغربيين والإسرائيليين الدور التخريبي للنظامين الإسرائيلي والأمريكي في هذه الأحداث؛ وهما نفس النظامين اللذين شنّا العدوان على إيران لمدة 12 يومًا في يونيو 2025 دون أي مبرر".

وتابع: "يرى العديد من المراقبين أن الفترة من 8 إلى 10 يناير يمكن اعتبارها "اليوم الثالث عشر من العدوان الذي استمر 12 يومًا". المفارقة المُرّة في هذه القصة هي أن الأطراف نفسها التي التزمت الصمت خلال العدوان على إيران في يونيو، أو التي رافقت المعتدين عمليًا بصمتها، تتنصّل الآن من المسؤولية وتسعى لتشويه الحقيقة بمواصلة توجيه الاتهامات ضد إيران.

وأشار نيلي إلى أن إيران تواجه الآن نوعين من الإرهاب: الإرهاب الاقتصادي والأعمال الإرهابية، وكلاهما يحدث في ظلّ تطرف دعاة الحرب.

وقد أثبت التاريخ أن دعاة الحرب لن ينجحوا هذه المرة أيضًا.

