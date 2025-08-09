السفير الإيراني في برلين يعلق على قرار الحكومة الألمانية تجاه إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد نيلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على منصة إكس، ردًا على قرار الحكومة الألمانية بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، قائلاً: "أعلنت ألمانيا تعليق تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر. أعتقد أن هذا القرار متأخر جدًا".

وأضاف: "لكن بالنظر إلى عمق الكارثة الإنسانية في غزة، فإن أي خطوة صغيرة قد تُشكّل بلا شكّ علاجا بسيطا، أصغر مما يظن المرء، للجروح العميقة التي يُعاني منها الشعب الأعزل في هذا السجن الزجاجي المفتوح".

وفي وقت سابق صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الجمعة، ردًا على خطة الكيان الصهيوني لتوسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة، بأن الحكومة الألمانية لن تُوافق على أي تصدير للمعدات العسكرية إلى إسرائيل يُمكن استخدامها في المدينة حتى إشعار آخر.

