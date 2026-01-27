احتجاجات واسعة في مدن أميركية ضد سياسات ترامب والهجرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت شيكاغو تظاهرات حاشدة شارك فيها سكان محليون ومسؤولون، على خلفية مقتل الممرّض أليكس بيرتي من مدينة مينيابوليس برصاص عناصر الهجرة، حيث طالب المتظاهرون بإلغاء عمل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.

وعقب الحادثة، نُظمت ثلاث احتجاجات طارئة في مناطق متفرقة من المدينة، تعبيرًا عن الغضب الشعبي من استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أميركية أخرى، من بينها مينيابوليس، نيويورك، سان فرانسيسكو، بوسطن، وبروفيدنس في ولاية رود آيلاند، وسط تصاعد الانتقادات الشعبية لسياسات الهجرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن مقتل مواطن أميركي آخر مؤخرًا في مدينة مينيابوليس، حيث أشارت المعلومات إلى أن إطلاق النار جاء من قبل عناصر دوريات حرس الحدود خلال عملية أمنية.

في المقابل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن المشتبه به كان مسلحًا، مؤكدة أن سلاحه الناري جرى ضبطه ومصادرته من قبل العناصر الأمنية.

/انتهى/