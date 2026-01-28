بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أوضح خلاله مستجدات الأوضاع في بلاده، واستعرض جهود الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، كما استعرض مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي.

وأشارت إلى تأكيد بن سلمان، خلال الاتصال، "موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها".

كما أكد ولي العهد السعودي "دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونوهت إلى أن الرئيس الإيراني أعرب من جهته، عن شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.