نائب وزير الخارجية الايراني التفاوض مع أمريكا ليس أولويتنا في الوقت الراهن

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، قال في تصريح لوسائل إعلام أجنبية إنه «لا تجري حاليًا أي مفاوضات مع أمريكا»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «رسائل يجري تبادلها بين الطرفين».

وأضاف أنه حتى في حال جلوس طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، فإن ذلك «لا يعني أن طهران ستخفّض من جاهزيتها لمواجهة أي حرب محتملة».

وأكد غريب آبادي أن «أي هجوم محدود تشنه أمريكا سيُقابل برد مناسب».

وأوضح نائب وزير الخارجية أن «أولوية طهران في الوقت الراهن ليست التفاوض مع أمريكا، بل الاستعداد بنسبة 200 في المئة للدفاع عن البلاد».

