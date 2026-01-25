جلال زاده: تصرفات الولايات المتحدة المخالفة للقانون الدولي ساهمت في انتشار الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وحيد جلال زاده، نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية، مع حكمت حاجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخارجية، في إطار استكمال مشاوراته في باكو.

خلال هذا الاجتماع، جرى بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي ومتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين كبار المسؤولين في البلدين، بما في ذلك تلك التي جرت خلال لقاءات وزير خارجية بلادنا مع رئيس جمهورية أذربيجان ومسؤولين آخرين خلال زيارته الأخيرة إلى باكو، بالإضافة إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، وتبادل وجهات النظر.

وأعرب مساعد رئيس جمهورية أذربيجان عن ارتياحه لتنامي العلاقات والتعاون بين البلدين، مؤكداً على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات.

ومن الجدير بالذكر أن نائب وزير خارجية بلادنا أكد خلال هذا الاجتماع أيضاً على العزم الراسخ للحكومة والشعب الإيرانيين على حماية استقلال إيران وسيادتها وأمنها القومي والدفاع عنها، وذلك من خلال استعراض الأحداث الأخيرة في إيران في أعقاب التصعيد العنيف للاحتجاجات السلمية من قبل عناصر متطرفة تابعة لدول أجنبية، والذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين. اعتبر جلال زاده مشاركة ملايين الإيرانيين في مسيرة 12 يناير/كانون الثاني وجنازة شهداء الاضطرابات الأخيرة دليلاً على التضامن والوحدة الوطنيين.

وفي إشارة إلى تاريخ التدخلات والعدوان غير القانوني للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وسوريا وفنزويلا، صرّح جلال زاده بأن التجربة أثبتت أن مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي قد أدت إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وانتشار الإرهاب، وتهديدات أمنية لدول أخرى.

كما أشار حكمت حاجييف إلى السياسة المبدئية لجمهورية أذربيجان بشأن ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد أن بلاده تعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

