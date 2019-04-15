قائد الثورة: كثير من قادة الدول العربية أصبحوا عبيدا تابعين للكفار

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل اليوم الاثنين، جمعا من الأساتذة والقراء والحفاظ المشاركين في الدورة السادسة والثلاثين للمسابقات القرآنية الدولية التي اختتمت أعمالها في طهران مساء أمس.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أهمية العمل بالقرآن وأحكامه وقال أن الأمة الإسلامية تستطيع ومن خلال العمل بالقرآن أن تحقق العزة والوحدة والانسجام.

واوضح قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي إن في الكثير من الحالات نشاهد أن القرآن لا يُعمل به بين الناس فعلى سبيل المثال نجد القرآن يصف أصحاب النبي بأنهم : أشداء على الكفار رحماء بينهم، فبعضنا ينسى صفة الشدة على الكفار ويتركها مثلما نشاهده عند بعض الدول الإسلامية في التعامل مع أمريكا والصهاينة فهؤلاء أضاعوا حقوق الفلسطينيين ونسوا صفة الشدة على الكفار وأصبحوا عبيدا وتابعين للكفار واليوم الكثير من قادة الدول العربية من هذا القبيل وهم على طراز واحد.

وأردف: ان ما يقوم به الاعداء ضد ايران، انما هو الانفاس الاخيرة لعدائهم ضد الجمهورية الاسلامية، وكلما تشددوا اكثر، فإن ارادتنا ستصبح اقوى؛ وكلما تشددوا اكثر سنصبح اكثر قوة؛ وكلما استاؤوا اكثر من تمسكنا بالمعارف القرآنية، فإن التزامنا وتمسكنا بالقرآن سيصبح اكثر، مشددا على ان التمسك بالقرآن هو أساس سعادتنا وقوتنا وعزتنا.

