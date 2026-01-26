موسكو تحذر..أي اعتداء على إيران خطير وبالغ الخطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بيسكوف، في مؤتمر صحفي، أن روسيا تواصل جهودها لتهدئة التوترات، مطالبًا جميع الأطراف بضبط النفس والالتزام بالحلول السلمية والمفاوضات.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أي ضربة محتملة ضد إيران بأنها "خطوة أخرى نحو تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة"، مشدداً على أن مثل هذا الفعل "سيكون بلا أدنى شك" مدمراً للوضع الإقليمي.

وأوضح أن موسكو تتابع التطورات عن كثب، وتدعو إلى ضبط النفس من كل الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية الحوار والمسار الدبلوماسي لتجنب أي تصعيد.