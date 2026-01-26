  1. الدولية
موسكو تحذر..أي اعتداء على إيران خطير وبالغ الخطورة

حذّر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، من أن أي هجوم عسكري محتمل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيُشكل خطوة خطيرة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل بالغ الخطورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بيسكوف، في مؤتمر صحفي، أن روسيا تواصل جهودها لتهدئة التوترات، مطالبًا جميع الأطراف بضبط النفس والالتزام بالحلول السلمية والمفاوضات.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أي ضربة محتملة ضد إيران بأنها "خطوة أخرى نحو تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة"، مشدداً على أن مثل هذا الفعل "سيكون بلا أدنى شك" مدمراً للوضع الإقليمي.

وأوضح أن موسكو تتابع التطورات عن كثب، وتدعو إلى ضبط النفس من كل الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية الحوار والمسار الدبلوماسي لتجنب أي تصعيد.

