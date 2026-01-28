دبلوماسي روسي: نستعد للتوسط بين إيران واميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة مع صحيفة إزفستيا، قال أوليانوف: "نحن على استعداد دائم لتقديم خدمات الوساطة إذا طلب أي من الطرفين ذلك، لكن هذا لم يحدث بعد".

وأوضح قائلاً: "بالطبع، ينبغي على واشنطن وطهران أولاً التفاوض فيما بينهما، ولكن يبدو أن عدم إحراز تقدم في المسار الثنائي يعود في معظمه إلى النهج التفاوضي المتشدد الذي تتبعه اميركا، والذي يبدو أشبه بمواعيد نهائية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أيضاً أن روسيا، على عكس الغرب، لا تنوي تصعيد الموقف، ولا تطالب باستئناف فوري لوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية.

