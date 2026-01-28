  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:١١ ص

دبلوماسي روسي: نستعد للتوسط بين إيران واميركا

دبلوماسي روسي: نستعد للتوسط بين إيران واميركا

أعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، صباح الأربعاء، أن موسكو مستعدة للتوسط بين إيران واميركا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة مع صحيفة إزفستيا، قال أوليانوف: "نحن على استعداد دائم لتقديم خدمات الوساطة إذا طلب أي من الطرفين ذلك، لكن هذا لم يحدث بعد".

وأوضح قائلاً: "بالطبع، ينبغي على واشنطن وطهران أولاً التفاوض فيما بينهما، ولكن يبدو أن عدم إحراز تقدم في المسار الثنائي يعود في معظمه إلى النهج التفاوضي المتشدد الذي تتبعه اميركا، والذي يبدو أشبه بمواعيد نهائية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أيضاً أن روسيا، على عكس الغرب، لا تنوي تصعيد الموقف، ولا تطالب باستئناف فوري لوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1967826
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات