تفاصيل زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رداً على أسئلة الصحفيين حول التقارير المنشورة بشأن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: التقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، ومعالي علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية، خلال زيارته لطهران يوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للجهود والمشاورات المثمرة بين دول المنطقة بشأن التطورات الإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول صون السلام والاستقرار في المنطقة.

