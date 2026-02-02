  1. الدولية
بالفيديو.. محللو التلفزيون الفرنسي يعربون عن دهشتهم من قوة واقتدار قائد الثورة الاسلامية

يقول أوليس غوسيه، المحلل البارز للشؤون الدولية في شبكة BFMTV الفرنسية:إن صور وجود قائد الثورة الاسلامية في مرقد الإمام الخميني مذهلة حقًا؛ فهو، حتى في مواجهة التهديدات والهجمات المحتملة من ترامب، ليس في ملجأ، بل حاضر في هذا المكان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال أوليس غوسيه، المحلل البارز للشؤون الدولية في شبكة BFMTV الفرنسية هذا الإجراء من قائد الثورة الاسلامية يهدف إلى إعادة التأكيد على استقرار الحكومة الإسلامية وديمومة حكمها؛ وهذا يدل على قوته وقوة رجال الدين؛ فالصور بالغة التأثير والرمزية!

