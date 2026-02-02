بالفيديو.. محللو التلفزيون الفرنسي يعربون عن دهشتهم من قوة واقتدار قائد الثورة الاسلامية

يقول أوليس غوسيه، المحلل البارز للشؤون الدولية في شبكة BFMTV الفرنسية:إن صور وجود قائد الثورة الاسلامية في مرقد الإمام الخميني مذهلة حقًا؛ فهو، حتى في مواجهة التهديدات والهجمات المحتملة من ترامب، ليس في ملجأ، بل حاضر في هذا المكان.