وزير الخارجية الإيراني يؤكد على أهمية إقامة علاقات مستدامة وعادلة مع الدول الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار الاجتماعات الدورية الافتراضية مع رؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد وزير الخارجية يوم أمس اجتماعاً عبر الإنترنت بمشاركة سفراء ورؤساء بعثات إيران في دول القارة الآسيوية.

وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف جوانب السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما الدبلوماسية النشطة في قارة آسيا، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى متابعة الأوضاع القنصلية للإيرانيين المقيمين في الدول الآسيوية.

وشدد وزير الخارجية على دبلوماسية ديناميكية ومتوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى في تعاملها مع جميع الدول، ولا سيما الدول الآسيوية، إلى تطوير علاقات مستدامة وعادلة تقوم على المصالح المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، قدّم السفراء ورؤساء البعثات الإيرانية في الدول الآسيوية تقارير حول الإجراءات المتخذة والبرامج المنفذة وتلك الجاري العمل عليها، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

