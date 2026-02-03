  1. إيران
إلقاء القبض على قادة أعمال الشغب في مدينة "برند" جنوب العاصمة

اعتقلت قوات الامن الايرانية قادة أعمال الشغب خلال الأحداث الاخيرة في مدينة "برند" جنوب العاصمة طهران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برند، جنوب العاصمة طهران: بفضل المراقبة المستمرة وجمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من قبل جنود الاستخبارات، تم تحديد 135 شخصًا ممن كان لهم دور فعال في أحداث الشغب الأخيرة، وأُلقي القبض عليهم.

وأوضحت: خلال التحريض الصهيوني الأمريكي الأخير، حاول المتهمون المذكورون تدمير الممتلكات العامة وتدنيس المقدسات الوطنية والدينية في مدينة برند.

وتابع العلاقات العامة للحرس الثوري: من بين المقبوض عليهم مجرمون وأفراد ذوو سجلات أمنية، وعدد منهم ليسوا من سكان مدينة برند.

