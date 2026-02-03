إلقاء القبض على قادة أعمال الشغب في مدينة "برند" جنوب العاصمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برند، جنوب العاصمة طهران: بفضل المراقبة المستمرة وجمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من قبل جنود الاستخبارات، تم تحديد 135 شخصًا ممن كان لهم دور فعال في أحداث الشغب الأخيرة، وأُلقي القبض عليهم.

وأوضحت: خلال التحريض الصهيوني الأمريكي الأخير، حاول المتهمون المذكورون تدمير الممتلكات العامة وتدنيس المقدسات الوطنية والدينية في مدينة برند.

وتابع العلاقات العامة للحرس الثوري: من بين المقبوض عليهم مجرمون وأفراد ذوو سجلات أمنية، وعدد منهم ليسوا من سكان مدينة برند.

/انتهى/