إسلامي يعلن عن 20 إنجازا في الصناعة النووية خلال ايام عشرة الفجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية: "إننا نتابع بجدية تقدم منظمة الطاقة الذرية بهدف تسخير التكنولوجيا النووية لخدمة الشعب أكثر من أي وقت مضى، والارتقاء بمستوى معيشة أبناء وطننا الأعزاء، وبفضل الله تعالى، أصبح هذا الأمر توجهًا ثابتًا ومستدامًا".

وأوضح: "لقد تمكنا أيضًا من عرض إنجازات التكنولوجيا النووية بانتظام على أبناء الوطن الأعزاء".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: في أيام عشرة الفجر بإذن الله، نحن على أتم الاستعداد للكشف عن أكثر من عشرين إنجازاً؛ تشمل هذه الإنجازات مجالات الطب والصحة والبيئة والصناعة، وتتضمن عملياتٍ رائدة في مجال المعرفة.

وفي إشارة إلى إنجازات الصناعة النووية في مجالات الكم والليزر والدوائر، قال: هذه مجالاتٌ مستقبليةٌ بامتياز، وتُعدّ عاملاً أساسياً في تطوير العلوم والتقنيات الحديثة، وتضع البلاد في طليعة المعرفة؛ وبإمكان علمائنا بلا شك ترسيخ هذه العلوم والتقدم بخطىً واسعة في هذا الاتجاه.

وفي إشارة إلى إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لعلاج سرطان الجلد في البلاد، أوضح نائب الرئيس قائلاً: لحسن الحظ، نجحنا في إنتاج مستحضر صيدلاني إشعاعي لعلاج سرطان الجلد، وإيران الآن من بين الدول الرائدة في العالم التي تمتلك مثل هذا الدواء. اليوم، تمكن باحثون وعلماء بلادنا من تحويل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية إلى مرهم لعلاج سرطان الجلد.

وأكد قائلاً: "نشهد نتائج جيدة لهذا المستحضر الصيدلاني الإشعاعي، وقد اكتملت المرحلة السريرية بنجاح. أصبح هذا المستحضر الآن جزءًا من مخزون الأدوية في البلاد، ويمكن للمواطنين الاستفادة منه".

وقال إسلامي: "مع نشر خبر إنتاج هذا المستحضر الصيدلاني الإشعاعي، تلقيت رسائل من عدد كبير من أبناء الوطن المصابين بهذا النوع من السرطان عبر الإنترنت، وتمت إحالة هذه الحالات إلى زملائي، ولحسن الحظ، تمت متابعة علاج هؤلاء المرضى، وحققنا رضاهم التام".

وصرح نائب الرئيس: "يتطلع المجتمع إلى حلول متنوعة في مجال الصحة والعلاج تُحقق نتائج سريعة وواعدة".

وفي معرض حديثه عن إنشاء عيادات لعلاج الجروح بتقنية البلازما الباردة، أضاف: "لقد وضعنا إنشاء هذه العيادات على رأس أولويات القطاع الطبي والصحي، ولحسن الحظ، أثبتت هذه الطريقة العلاجية فعاليتها ودقتها التامة. وحتى الآن، تم افتتاح 12 عيادة في البلاد، وسنشهد افتتاح المزيد من المراكز الجديدة في الأيام القادمة".

وأكد إسلامي: "نسعى إلى نشر هذه الطريقة العلاجية في جميع أنحاء البلاد، لأن العلاج بالبلازما قد خفف من آلام ومعاناة المواطنين المصابين بقرح الفراش وجروح مرضى السكري، وكذلك ساهم في منع بتر الأطراف لدى المرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة".

وأضاف: "لدينا أيضاً إنجازات في مجالات الصناعة والتعدين والبيئة، والتي ستتكشف تدريجياً بإذن الله".

