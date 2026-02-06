لجنة التحقيق الروسية تعلن عن محاولة اغتيال ضابط روسي رفيع في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت بيترينكو إن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بتهمة "محاولة القتل" و"الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية" في أعقاب محاولة اغتيال الفريق أليكسييف بوزارة الدفاع الروسية في شمال غرب موسكو.

وأضافت: "وفقا للمحققين، في 6 فبراير، أطلق شخص مجهول الهوية عدة رصاصات على رجل في مبنى سكني يقع على طريق فولكولامسكو السريع في موسكو وفر من مكان الحادث. ونقل الضحية إلى مستشفى في المدينة".

وأشارت إلى أن المحققين وخبراء الطب الشرعي من لجنة التحقيق في موسكو في موقع الحادث، حيث يراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، ويجمعون شهادات من شهود العيان.

وأكدت أنهم يجرون عمليات بحث وتحقيق تهدف إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في الجريمة.

المصدر: RT

