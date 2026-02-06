وزير الدفاع الإيراني يلتقي رئيس أذربيجان في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني، الذي توجه إلى جمهورية أذربيجان، التقى اليوم الجمعة بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وتباحث معه.

وقال علييف خلال اللقاء إن الحروب والصراعات ما تزال مستمرة في العديد من مناطق العالم، مضيفاً أنه وبمبادرة من باكو تم إرساء السلام في جنوب القوقاز، معرباً عن ثقته بأن هذا الأمر يحمل أهمية كبيرة أيضاً لإيران التي تشترك في الحدود مع أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: نريد أن يسود السلام في العالم أجمع، وألا تُراق الدماء وألا تندلع الحروب. وقدمت باكو نموذجاً يُظهر كيفية الانتقال من الحرب إلى السلام.

وتابع: كما أشرت خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جمهورية أذربيجان قلقة إزاء الوضع القائم في المنطقة، وهي مستعدة لتقديم دعمها من أجل تخفيف هذا التوتر.

