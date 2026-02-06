  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٣٨ م

وزير الدفاع الإيراني يلتقي رئيس أذربيجان في باكو

وزير الدفاع الإيراني يلتقي رئيس أذربيجان في باكو

التقى وزير الدفاع الإيراني، الذي يزور جمهورية أذربيجان، الرئيس إلهام علييف وأجرى معه مباحثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني، الذي توجه إلى جمهورية أذربيجان، التقى اليوم الجمعة بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وتباحث معه.

وقال علييف خلال اللقاء إن الحروب والصراعات ما تزال مستمرة في العديد من مناطق العالم، مضيفاً أنه وبمبادرة من باكو تم إرساء السلام في جنوب القوقاز، معرباً عن ثقته بأن هذا الأمر يحمل أهمية كبيرة أيضاً لإيران التي تشترك في الحدود مع أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: نريد أن يسود السلام في العالم أجمع، وألا تُراق الدماء وألا تندلع الحروب. وقدمت باكو نموذجاً يُظهر كيفية الانتقال من الحرب إلى السلام.

وتابع: كما أشرت خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جمهورية أذربيجان قلقة إزاء الوضع القائم في المنطقة، وهي مستعدة لتقديم دعمها من أجل تخفيف هذا التوتر.

/انتهى/

رمز الخبر 1968145

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات