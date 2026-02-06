الخارجية العمانية تؤكد على تهيئة الظروف المناسبة للمحادثات الدبلوماسية والفنية بين ايران وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وزارة الخارجية العمانية بيانًا على حسابها الرسمي على منصة إكس: "في إطار استضافة سلطنة عمان للمحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، صباح اليوم، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني برئاسة معالي الدكتور السيد عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وركزت هذه المشاورات على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية والفنية، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية هذه المشاورات نظرًا لجهود الطرفين لإنجاحها وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.

وأكد وزير خارجية سلطنة عُمان مجدداً التزام بلاده بمواصلة دعم الحوار وتقريب وجهات نظر الأطراف، وأعرب عن استعداد عُمان للعمل مع مختلف الشركاء للتوصل إلى حلول سياسية متفق عليها تتماشى مع الأهداف والتطلعات المرجوة.

واختتم الوزير كلمته بالإعراب عن تقديره العميق لجهود دول المنطقة الداعمة لهذه المفاوضات.







/انتهى/