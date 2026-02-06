  1. إيران
وزير الدفاع الايراني يصل إلى باكو

وصل العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية، إلى باكو للقاء الرئيس ونظيره الأذربيجاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية، إلى باكو للقاء الرئيس ونظيره الأذربيجاني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات الأمنية والدفاعية وتبادل وجهات النظر حول إرساء السلام والاستقرار في المنطقة بين البلدين الجارين.

وبحسب البرنامج المعلن، فإن من أهم بنود برنامج وزير الدفاع الإيراني خلال هذه الزيارة لقاء ومحادثات مع الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى لقاء رسمي مع وزير الدفاع الأذربيجاني.

وستتضمن المناقشات حول توسيع التعاون الثنائي، واستعراض التطورات الإقليمية، والتأكيد على دور التفاعلات البنّاءة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، محاور رئيسية لهذه الاجتماعات.

