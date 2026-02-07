طاجيكستان ترحب بالمحادثات الإيرانية الأمريكية في عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى سراج الدين مهر الدين بهذا التصريح أمس، مضيفاً: "تدعم طاجيكستان السلام والاستقرار والأمن والهدوء".

وأكد على ضرورة حل جميع الخلافات عبر الحوار البناء، مضيفاً: "موقف طاجيكستان قائم على القانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية واستقلال الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

واستذكر سراج الدين البيان السابق الصادر عن السلك الدبلوماسي الطاجيكي، مؤكداً أن دوشنبه "تدعم الحل السلمي للنزاعات".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع طهران ودوشنبه، صرّح هذا المسؤول الطاجيكي الرفيع بأن العلاقات بين البلدين تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهي "تتعزز بأسس تاريخية وثقافية راسخة، ويشهد التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والطاقي والثقافي المستدام تطوراً مستمراً".

وعُقدت جولة جديدة من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط يوم الجمعة 6 فبراير/شباط 2026. وفي هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة، نقلت فرق التفاوض الإيرانية والأمريكية مجموعة من آرائها واعتباراتها وتوجهاتها إلى بعضها البعض عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

