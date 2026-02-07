أبناء ديالى العراقية يتطوعون للدفاع عن العراق وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "رووداو"، وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بيانا تلاه ممثل عن المتطوعين خلال تجمع أقيم الجمعة في ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية قال فيه: "نعلن استعدادنا للتطوع لمساندة قواتنا الأمنية والحشد الشعبي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي بالجمهورية الإسلامية".

وأوضح القيادي في منظمة بدر ومنظم التجمع، عمار التميمي، أن "التجمع لا يرتبط بأي فصيل مسلح، بل يضم متطوعين مدنيين يهدفون إلى مساندة القوات الأمنية عند الحاجة"، مشيرا إلى أن "القائمة تضم 4947 اسما ستحال إلى قيادة عمليات ديالى لرفعها إلى القائد العام للقوات المسلحة"، وفق ما أشارت "رووداو".

وأضاف التميمي أن "المتطوعين سيلتزمون بعقود زمنية محددة ودون أي مقابل مالي، على أن تنتهي مهامهم بانتهاء الأزمة الأمنية"، مؤكدا أنهم "جاهزون للتحرك في أي وقت وفق توجيهات القيادة الأمنية".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا متصاعدا، رغم الاجواء الإيجابية التي أحاطت الجلسة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجمعة في العاصمة العمانية مسقط.

المصدر: رووداو+ مواقع التواصل الاجتماعي

