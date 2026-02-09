تطوير حقل غاز "توس" ومخزن "شوريجه" لحل مشكلة الغاز في شمال غرب البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح وزير النفط "محسن باك نجاد" خلال حفل افتتاح وتشغيل مشاريع وزارة النفط بمناسبة عشرة الفجر: "بسبب موجة البرد، سيزداد استهلاك الأسر في شمال وشمال غرب البلاد، وسيواجه نظام توزيع الغاز انخفاضًا ملحوظًا في الضغط."

وأضاف: "في الواقع، تُعدّ المناطق النائية في شمال غرب البلاد من نقاط الضعف في الشبكة، مما يُسبب مشاكل في استدامة إمدادات الغاز."

وصرح وزير النفط: "بعد النفط، أُدرج تطوير حقل غاز توس على جدول الأعمال لحل هذه المشكلة، وبالتوازي مع ذلك، أُدرجت المرحلة الثانية من تخزين الغاز الطبيعي في خزان شريجة على جدول الأعمال."

