  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٣ ص

إيران والفلبين تؤكدان على توسيع العلاقات الاقتصادية

صرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية: أكدت إيران والفلبين، في إطار استمرار المشاورات، عزمهما على توسيع العلاقات مع التركيز على التعاون الاقتصادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، على منصة إكس بشأن المشاورات السياسية بين إيران والفلبين: في إطار المشاورات السياسية بين إيران والفلبين، استضفتُ اليوم ليو هيريرا ليم، نائب وزير الخارجية الفلبيني.

وأضاف: تبادلنا وجهات النظر حول وضع العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. كما ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية.

