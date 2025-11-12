إيران والفلبين تؤكدان على توسيع العلاقات الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، على منصة إكس بشأن المشاورات السياسية بين إيران والفلبين: في إطار المشاورات السياسية بين إيران والفلبين، استضفتُ اليوم ليو هيريرا ليم، نائب وزير الخارجية الفلبيني.

وأضاف: تبادلنا وجهات النظر حول وضع العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. كما ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية.

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية: أكدت إيران والفلبين، في إطار استمرار المشاورات، عزمهما على توسيع العلاقات مع التركيز على التعاون الاقتصادي.

