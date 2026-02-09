وزير الاقتصاد الإيراني يبحث في تعزيز التعاون مع قطر وباكستان وأوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "مدني‌ زادة" شارك في الدورة الثانية لاجتماع اقتصادات الأسواق الناشئة التي استضافتها وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث أجرى سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه ومسؤولي البنوك الدولية.

والتقى وزير الاقتصاد الإيراني على هامش الاجتماع نظيره القطري "علي بن أحمد الكواري" حيث بحث معه في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة، وتطوير الاستثمارات المشتركة، والإفادة من القدرات المتبادلة؛ حيث وجّه وزير الاقتصاد القطري دعوة رسمية لمدني‌زاده لزيارة قطر.

كما التقى "مدني زادة" رئيس بنك التنمية الإسلامي "محمد الجاسر" وبحث معه في تعزيز التعاون المشترك، خاصة تمويل المشاريع التنموية، واستثمار الإمكانات المتاحة للبنك، وتعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين الجانبين.

واجرى وزير الاقتصاد الإيراني مباحثات ايضا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والمالية الأوزبكي "جمشيد كوشكاروف"، حيث ناقش الجنبان فرص الاستثمار المشترك، وتطوير طرق النقل والترانزيت، والتعاون اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيز البرامج الاقتصادية الثنائية.

كما التقى "مدني زادة" وزير المالية والإيرادات الفيدرالي الباكستاني "محمد أورنج‌زيب"، وقد ركز الطرفان على تعزيز التعاون الجمركي والحدودي، وتسهيل التجارة الثنائية، وزيادة التبادلات المالية، الى جانب استثمار الإمكانات المشتركة دعما للتجارة الإقليمية وتسهيل ترانزيت البضائع.