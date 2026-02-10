وزير الداخلية الايراني: افتتاح 16 ألف مشروع في البلاد بمناسبة ذكرى انتصار الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح وزير الداخلية إسكندر مومني اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة أذربيجان شرقي (شمال غرب البلاد) بمدينة تبريز، مُشددًا على الدور التاريخي لهذه المحافظة في الحفاظ على وحدة إيران الإسلامية وتماسكها واستقلالها، قائلًا: "لطالما أدّت محافظة أذربيجان مسؤوليتها على أكمل وجه في مختلف مراحل التاريخ، ولاهل هذه المنطقة حق عظيم على إيران يستحق التقدير".

وقال وزير الداخلية، محييا إحياء ذكرى شهداء الدفاع المقدس (1980-1988)، والدفاع عن المراقد المقدسة، والدفاع المقدس لمدة 12 يومًا: إن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لضمان أمن الشعب في جميع الظروف، ولا سيما في ظل الاضطرابات الأخيرة، يستحقون أسمى التكريم. وقد اضطلعت جميع مؤسسات محافظة أذربيجان شرقي واهلها بدورٍ بارز في إرساء الاستقرار في البلاد، وهو ما يستحقون عليه كل التقدير.

وصرح بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لخدمة الشعب، وقال: "في عشرة الفجر (1 الى 11 شباط/فبراير) وحده من هذا العام، تم افتتاح حوالي 16000 مشروع تنموي في بلديات وقرى البلاد بتمويل يزيد عن 111 تريليون تومان".