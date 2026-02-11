رئيس الجمهورية يشكر الشعب الايراني على حضوره الحماسي والمسؤول في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة له، أعرب الرئيس الايراني عن تقديره للحضور الحماسي للشعب الإيراني في مسيرة الذكرى السابعة والاربعين لإنتصار الثورة الاسلامية، قائلاً: "أُحيّي يقظتكم ومعرفتكم للظروف أيها الشعب الإيراني الكريم، وسأبقى وفياً بالعهد الذي قطعته لكم حتى مماتي".

في رسالة تقدير للحضور الحماسي والمسؤول للشعب الإيراني الواعي في الاحتفال الوطني الكبير بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وصف مسعود بزشكيان هذا الحضور المؤثر بأنه رسالة واضحة للعالم أجمع على صمود الأمة ومقاومتها للظالمين".

وأضاف: "إن حكومة الوفاق الوطني عازمة على القضاء على الفساد والتمييز والظلم من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية تلبي مطالب الشعب الإيراني الكريم وترضيه، وسيتم إنجاز هذه المهمة بقوة، وبمساعدة الله، وبالاعتماد على وجودكم، فأنتم أهم مورد لدينا ودعمنا في إنجاز الأمور العظيمة".

