رئيس منظمة الطاقة الذرية يشارك في مسيرة 22 بهمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، شارك محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، في المسيرة التي أُقيمت إحياءً لهذه المناسبة، إلى جانب شرائح أخرى من الشعب الإيراني العظيم.

كما شارك في المسيرة، التي احتفلت بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، عدد كبير من النواب والمديرين والموظفين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى جانب جموع المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع المسيرة، أُقيم جناح منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على طول مسار المسيرة وأمام مسجد جامعة شريف للتكنولوجيا، حيث استضاف أبناء الوطن الأعزاء./انتهى/