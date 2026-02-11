  1. إيران
عراقجي: صواريخنا ليست موضوعا للتفاوض وموعد الجولة الثانية من المفاوضات لم تحدد بعد

صرح وزير الخارجية الایرانی، السيد عباس عراقجي أن "حضور الشعب عاملٌ يُعزز موقف إيران على طاولة المفاوضات"، مؤكدا: "صواريخنا ليست موضوعا للتفاوض وموعد الجولة الثانية من المفاوضات لم تحدد بعد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، على هامش الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية: إن الحضور الشعبي الواسع في هذه الاحتفالات رسالةٌ تُعبّر عن قوة وسلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويُعتبر العامل الأهم الذي يدعمنا ويُعزز موقفنا على طاولة المفاوضات.

وأضاف: سنكون حاضرين في مجال الدبلوماسية بتشجيع من هذا الشعب، وبالاعتماد على حضورهم الواعي والحماسي على المنصة.

أكد وزير الخارجية الإيراني: إن الوجود الشعبي الواسع هو سر سلطة واستقرار وصحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا الوجود يحمل رسالة واضحة لأصدقاء البلاد وأعدائها.

وأشار الى اطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وقال: "لا يمكن لأحد أن يمس على صواريخنا وانها ليست ولن تكون موضوع مفاوضات"، مضيفا: "لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المفاوضات بعد".

