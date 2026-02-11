المتحدث باسم الحرس الثوري: المبالغة في التهديد العسكري تهدف إلى زعزعة استقرار الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، خلال مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية السابعة والاربعين: على الشعب الإيراني أن يعلم أن مبالغة العدو في التهديدات العسكرية وحملاته الدعائية تهدف إلى ترهيب الشعب وزعزعة أمنها واستقرارها.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري: لا شك أن على العدو أن يعلم أن كل من يسعى إلى استسلام الشعب الإيراني سيُدفن محققاً هذه الأمنية.

وتابع: اليوم، ورغم حسد الأعداء، فإن إيران الإسلامية دولة مستقلة، مستقرة، صامدة، وقوية؛ إيران لاعب إقليمي وعالمي فاعل، ولن تتوقف لحظة واحدة عن تحقيق أهدافها.

