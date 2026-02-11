شمخاني من مسيرة 22 بهمن: مسألة القوة الصاروخية ليست في يد المفاوضين

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح الأدميرال علي شمخاني للصحفيين على هامش مسيرة بهمن 12: "أكد قادة القوات المسلحة في مناسبات عديدة، شفهيًا وعمليًا، أن أي هجوم عسكري، مهما كان محدودًا، على إيران، سيُعدّ بمثابة بداية حرب".

وأضاف أمين مجلس الدفاع: "هذه ليست حربًا جغرافية محصورة بين خصمين فقط. فمن الطبيعي أن هذه الحرب في منطقة كهذه لا تقتصر على المسائل العسكرية فحسب، ونظرًا لحجم الطاقة الهائل في المنطقة، سيكون لها حتمًا تأثير على عوامل عديدة في العالم تمسّ حياة الناس في شتى أنحاء العالم".

وصرح المستشار السياسي لقيادة الثورة: "من الحكمة أن يواصل الطرف الآخر مسار المفاوضات الذي بدأ، لا بالاستعراض، بل بجدية".

ورداً على سؤال حول إمكانية إثارة مسألة القدرات الصاروخية الإيرانية خلال المفاوضات من قبل الجانب الآخر، صرح قائلاً: "إن القدرات الصاروخية ليست موضوعاً يقع ضمن صلاحيات المفاوضين".

