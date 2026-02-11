وزير النفط: 22 بهمن  هو رسالة قوة الأمة الإيرانية للأعداء

أفادت وكالة مهر للأنباء، هنأ محسن باك نجاد، في حديثه للصحفيين على هامش مسيرة 22 بهمن ، بذكرى الثورة الإسلامية، وأعلن: "لطالما أظهر الشعب الإيراني وقوفه إلى جانب مبادئ الثورة، وبدعم من الشعب وقوتهم، تسير الثورة دائماً في طريقها بقدرة واقتدار".

وفيما يتعلق بالعقوبات النفطية المفروضة على البلاد، أكد قائلاً: "على الرغم من العقوبات، فقد ابتكر زملاؤنا في مجال المبيعات حلولاً مناسبة للظروف والقيود، وسيتم تطبيق هذه الحلول، وبإذن الله لن نواجه أي مشاكل خطيرة".

وأضاف وزير النفط أنه لن تكون هناك أي مشكلة في مبيعات النفط رغم العقوبات.

/انتهى/