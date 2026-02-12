  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:١٣ ص

أبو عبيدة: أي عدوان على إيران عدوان على الأمة الإسلامية

أبو عبيدة: أي عدوان على إيران عدوان على الأمة الإسلامية

أكّد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، اليوم الأربعاء، أنّ التهديدات التي تتعرض لها إيران هي للانتقام من شعبها وقيادتها بسبب دعمهما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أبو عبيدة تضامنه وأبناء الشعب الفلسطيني مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً، معتبراً أنّ أيّ عدوان على طهران يُعدّ عدواناً على الأمة الإسلامية.

وأضاف "إننا نعبّر عن ثقتنا بصلابة القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الذين لقّنوا العدو دروساً خلال معركة الوعد الصادق".

وتأتي تصريحات أبو عبيدة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران هذا العام، بعد حرب أميركية - إسرائيلية على إيران استمرت 12 يوماً في الـ12 من حزيران/يونيو 2025، وفي ظلّ تهديدات أميركية إضافية بشنّ هجوم جديد، وبعد أعمال شغب مسلح مدعومة من جهات خارجية على رأسها "الموساد" والولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1968351
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات