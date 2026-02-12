أبو عبيدة: أي عدوان على إيران عدوان على الأمة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أبو عبيدة تضامنه وأبناء الشعب الفلسطيني مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً، معتبراً أنّ أيّ عدوان على طهران يُعدّ عدواناً على الأمة الإسلامية.

وأضاف "إننا نعبّر عن ثقتنا بصلابة القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الذين لقّنوا العدو دروساً خلال معركة الوعد الصادق".

وتأتي تصريحات أبو عبيدة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران هذا العام، بعد حرب أميركية - إسرائيلية على إيران استمرت 12 يوماً في الـ12 من حزيران/يونيو 2025، وفي ظلّ تهديدات أميركية إضافية بشنّ هجوم جديد، وبعد أعمال شغب مسلح مدعومة من جهات خارجية على رأسها "الموساد" والولايات المتحدة.

/انتهى/