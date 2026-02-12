  1. إيران
١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:٢١ م

الرئيس الايراني: اسرائيل وامريكا تستغلان ظروف البلاد

اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس ان لا شك بان امريكا واسرائيل تستغلان ظروف بلادنا، لانهما لم يعملا سوى على اثارة المشاكل لنا، ولا يكنان الود لايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف خلال استقباله جمعا من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين بمحافظة كلستان التي زارها اليوم، أن ترامب ونتانياهو دخلا على خط الحوادث الاخيرة، فهل هما يقصدان بذلك تسوية مشاكل البلاد؟ وهل هناك غيرهما ممن احدث المشاكل لبلادنا؟ ويقومون بوضع العراقيل في تنفيذ الاعمال وينوون الا يسمحوا لنا بالوقوف على اقدامنا، ومن ناحية اخرى، يقولون للبعض في الداخل اننا نريد انقاذكم.

واوضح ان جرحا كبيرا قد حدث، ويتعين ترميمه وعلاجه في ظل الوحدة والانسجام.

واعتبر رئيس الجمهورية، العدالة والجودة والفاعلية والتاثير، اربعة خصائص لاصلاح الامور وقال انه يتعين علينا افساح المجال للجميع على اساس الكفاءة للعمل من اجل معالجة مشاكل البلاد.

واكد ان الاعداء وعلى خلفية المشاكل التي احدثوها لنا، بصدد ايجاد التذمر بين الناس.

