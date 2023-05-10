آية الله جنتي: ليس هناك طريق مسدود لحل مشاكل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح آية الله أحمد جنتي، اليوم الأربعاء، خلال خطابه في اجتماع هذا المجلس، انه ليس هناك طريق مسدود لحل مشاكل البلاد في اي مستوى، داعيا الجميع إلى اتباع السبل القانونية واحترام القانون.

وأشار أمين مجلس صيانة الدستور إلى بعض القضايا والمشاكل التي يعيشها البلاد اليوم، قائلا: "انه بفضل الدستور المتقدم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليس هناك طريق مسدود لحل مشاكل البلاد في أي مستوى".

وشدد آية الله جنتي على امكانية حل المشاكل عن طريق انفاذ القوانين، مضيفا: "يجب على الجميع محاولة اتباع المسارات القانونية واحترام القانون".

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