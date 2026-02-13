11 ألف شخص تحت الانقاض أو في عداد المفقودين في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال متحدث باسم منظمة الدفاع المدني في قطاع غزة في مقابلة مع قناة الجزيرة: "لا تزال جثامين نحو 8 آلاف شهيد فلسطيني مدفونة تحت الأنقاض، بينما لا تزال عملياتنا لانتشال الجثث من تحت الأنقاض جارية".

وأضاف مسؤول فلسطيني محلي في قطاع غزة: "لا يزال أكثر من 3 آلاف شخص في عداد المفقودين في قطاع غزة، ولا يُعرف مصيرهم، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً أو أسرى".

وأوضح: "تم تقطيع جثث مئات المدنيين خلال عمليات البحث والإنقاذ".

يأتي هذا الخبر في الوقت الذي أفاد فيه مصدر مطلع في مستشفى الشفاء بغزة، في أحدث جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج المستوطنات الصهيونية في شرق مدينة غزة.

