رئيس وزراء ارمينيا : توسيع التعاون بين طهران ويريفان ياتي ضمن أولوياتنا

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال لقائه السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في يريفان خليل شير غلامي، اكد بأن تطوير التعاون بين البلدين بمختلف المجالات يُعدّ أولوية رئيسية لحكومته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار باشينيان إلى المصالح المشتركة بين ارمينيا وايران، معرباً عن أمله في أن تشكّل فترة مهام السفير الإيراني الجديد فرصة لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والإقليمي، لافتاً إلى أن العلاقات الأرمينية–الإيرانية دخلت مرحلة من الحيوية غير المسبوقة.

من جهته، نقل شيرغلامي تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى رئيس الوزراء الأرميني، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال، ومؤكداً على الروابط التاريخية والعميقة التي تجمع بين الشعبين الايراني والارميني.

وأضاف السفير الايراني الجديد في يريفان : إن الجمهورية الاسلامية ترحّب بالسياسة السلمية التي ينتهجها رئيس الوزراء الأرميني، معتبرة أنها تسهم في تنمية المنطقة واستقرارها وتقدّمها.

