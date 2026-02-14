  1. الاقلیمیة
وزير الخارجية الصربي يهنئ بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وفي رسالة وجهها إلى نظيره الإيراني، هنأ وزير الخارجية الصربي بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكداً على استمرار وتطوير العلاقات الودية بين البلدين بما يتماشى مع المصالح المشتركة.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الصربي، ماركو جوريتش، بعث برسالة تهنئة إلى نظيره الإيراني، السيد عباس عراقجي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وفي رسالته، تمنى وزير الخارجية الصربي التقدم والازدهار للحكومة والشعب الإيرانيين، مؤكداً على استمرار وتطوير العلاقات الودية بين البلدين بما يتماشى مع المصالح المشتركة.

كما أعرب جوريتش عن تقديره للدعم المبدئي الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحفاظ على سيادة صربيا ووحدة أراضيها، معرباً عن أمله في أن يتوسع التعاون بين البلدين في المستقبل.

