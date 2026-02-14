وزير النفط: مع توقيع وثائق تعاون هامة، سيبدأ فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الايراني، في تصريحات له اليوم السبت انه يُمثل الاجتماع التاسع عشر للجنة الإيرانية الروسية المشتركة فرصة هامة لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو. ويمكن لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا أن يُسهم بفعالية في تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين، وبناء نظام قائم على المصالح المشتركة.

وأضاف: في هذا الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات التعاون الثنائي، ودراسة التقدم المُحرز في القرارات السابقة، وتلخيص أولويات ومقترحات الجهات المعنية التي ستُعرض في الاجتماع القادم.

وصرح باكنجاد: بفضل التنسيق بين الجهات التنفيذية، وتقسيم العمل، والجهود الدؤوبة التي تبذلها أمانة اللجنة لمتابعة القرارات وإنجازها، يُتوقع أن يُفضي الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة إلى توقيع وثائق تعاون هامة، وبدء فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو.

/انتهى/