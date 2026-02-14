رئيس منظنمة الطاقة الذرية يتفقد سير أعمال بناء الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار نائب الرئيس الايراني و رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي مراحل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي خلال زيارته التي استغرقت يومًا واحدًا لمحافظة بوشهر.

وصرح إسلامي للصحفيين قائلاً: "إن أعمال بناء الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية تسير بخطى ثابتة ووفقًا للجدول الزمني المحدد، بفضل الله تعالى، وجهود الخبراء المحليين، وأنشطة المقاول الرئيسي والشركات الشريكة الأخرى".

وأضاف: "يجري حاليًا تنفيذ أعمال التصميم والهندسة وتصنيع المعدات في الورش، بالإضافة إلى عمليات التنفيذ في موقع المشروع، وقد بلغت نسبة الإنجاز المادي التراكمي للمشروع 18%".

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مشدداً على استراتيجية الاستغلال الأمثل للقدرات المحلية، على أن: "جميع المعدات التي يمكن إنتاجها محلياً ستُستخدم على وجه السرعة في هاتين الوحدتين، مما أدى إلى مشاركة واسعة النطاق من الشركات والمؤسسات الإيرانية في تلبية احتياجات المشروع".

وأضاف: "يعمل حالياً نحو 5600 شخص من المقاولين الإيرانيين في موقع المشروع، ونأمل، وفقاً للجدول الزمني المعدل، أن يتم تشغيل هاتين الوحدتين على مراحل خلال السنة الأولى بعد إتمام خطة التنمية السابعة".

/انتهى/