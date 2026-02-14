عضو الكونغرس الأمريكي: أمريكا هي التي مكنت إبادة جماعية بغزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاءت هذه التصريحات الحادة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، رداً على سؤال حول ضرورة إعادة تقييم المساعدات العسكرية لكيان الاحتلال من قبل المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة عام 2028. وقالت أوكاسيو-كورتيز: "الدعم غير المشروط، مهما حدث، لا يُعقل... أعتقد أنه مكّن من إبادة جماعية في غزة".

وأكدت النائبة التقدمية أن الولايات المتحدة ملزمة بتطبيق قوانينها الخاصة، خاصة "قوانين ليهي" التي تحظر تقديم الدعم العسكري لوحدات أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشددة على أن هذه القوانين لا تُطبق بنفس الصرامة على الوحدات الإسرائيلية مقارنة بدول أخرى.

وحذرت من أن هذا الدعم غير المشروط يقوض مصداقية أمريكا دولياً، ويشجع على الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى إعادة الالتزام بنظام دولي قائم على القواعد وتعزيز الشراكات مع الحلفاء بدلاً من العزلة.

وتأتي تصريحات أوكاسيو-كورتيز في سياق مشاركتها البارزة في المؤتمر، حيث انتقدت سياسات إدارة دونالد ترامب الخارجية، ودعت إلى دعم الطبقة العاملة عالمياً لمواجهة صعود الاستبداد، وسط تكهنات مستمرة حول احتمال ترشحها لمناصب أعلى في المستقبل، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية 2028.

