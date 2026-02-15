طهران ترد على تصريحات بيلوسي بشأن إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، التي حثت إدارة واشنطن على تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران بهدف إلحاق الأذى والمعاناة بالشعب الإيراني، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تدعو نانسي بيلوسي الإدارة الأمريكية إلى "شل" الاقتصاد الإيراني حتى يشعر المواطنون الإيرانيون العاديون - حتى في المناطق الريفية - بالألم والمعاناة. إن إلحاق الألم والمعاناة بالمدنيين عمدًا لأغراض سياسية، وفقًا للتعريفات الكلاسيكية، يُعد مثالًا على الإرهاب".

وأضاف: "لا يمكن إلا لعقلية شريرة ومتغطرسة أن تعتبر نفسها مخولة بوضع سياسات مبنية على معاناة المدنيين في بلد آخر".

وأشار الدبلوماسي البارز في الجمهورية الإسلامية إلى أن: "من الناحية القانونية، تُعد هذه التصريحات دليلًا إضافيًا على سياسة أمريكا المتعمدة والمنهجية في إلحاق الألم والمعاناة وممارسة سلوكيات قاسية ضد الشعوب التي لا تروق لها". "إن مثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "الجريمة ضد الإنسانية".

