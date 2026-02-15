الشيخ ماهر حمود: أي عدوان جديد ضد إيران سيشعل المنطقة بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ ماهر حمود في تصريح لقناة النجباء الفضائية إن إيران تملك خبرة أمنية تفوق تجارب دول أخرى، مضيفا: إن حرب الـ12 يوما عززت التضامن الداخلي في إيران.

وأضاف: إن محور المقاومة ليس محور أزمات بل ثبات على المبدأ، مبينا أن إيران قادرة بنسبة كبيرة على حماية جبهتها الداخلية.

ولفت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة إلى أن قوة إيران في شخص قائدها قبل أي سلاح، مضيفا: لم نجد أصدق من إيران في دعم القضية الفلسطينية.

وأردف بالقول: أي تصعيد واسع سيشعل المنطقة بالكامل.

وأوضح أن ترامب يواجه معارضة حقيقية داخل حزبه، مردفا أن المقاومة مطالبة بصبر استراتيجي مقابل الاستنزاف.

وقال الشيخ ماهر حمود إن الحرب الاقتصادية بشعة وتقسو على الناس.

