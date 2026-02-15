  1. إيران
١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:٣٧ ص

تخت روانجي: مسألة التخصيب الصفري ليست مطروحة والكرة الآن في ملعب أمريكا

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي أن مسألة التخصيب الصفري ليست مطروحة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال نائب وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "الكرة الآن في ملعب أمريكا لإثبات أنها تريد التوصل إلى اتفاق. وإذا كانوا صادقين، فأنا واثق أننا سنكون على طريق الاتفاق."

وأضاف تخت روانجي: "إذا كانوا مستعدين للحديث بشأن العقوبات، فنحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع وسائر القضايا المرتبطة ببرنامجنا النووي."

وتابع قائلاً: "تقديرنا هو أنهم (الأميركيون) توصلوا إلى قناعة مفادها أنه إذا كنتم تريدون اتفاقاً، فعليكم التركيز على الملف النووي."

وأكد نائب وزير الخارجية أن "مسألة التخصيب الصفري لم تعد مطروحة، وبالنسبة إلى إيران فهي ليست على طاولة المفاوضات."

