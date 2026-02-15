العراق يدعم العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، خلال المكالمة الهاتفية، جرى مناقشة آخر التطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر.

وأشاد وزير الخارجية بجهود دول المنطقة والدول المجاورة، بما فيها العراق، في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، وأطلع نظيره العراقي على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وشكر وزير الخارجية العراقي التوضيحات المقدمة، مؤكداً دعم بلاده لرامورد، ومعرباً عن أمله في أن تُفضي المحادثات الجارية إلى نتائج إيجابية لإيران وللسلام والاستقرار الإقليميين.

