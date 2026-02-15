  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:١٤ ص

العراق يدعم العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة

العراق يدعم العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة

في إطار مشاوراته المستمرة مع وزراء خارجية المنطقة، تحدث وزير الخارجية سيد عباس عراقجي هاتفياً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، خلال المكالمة الهاتفية، جرى مناقشة آخر التطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر.

وأشاد وزير الخارجية بجهود دول المنطقة والدول المجاورة، بما فيها العراق، في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، وأطلع نظيره العراقي على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وشكر وزير الخارجية العراقي التوضيحات المقدمة، مؤكداً دعم بلاده لرامورد، ومعرباً عن أمله في أن تُفضي المحادثات الجارية إلى نتائج إيجابية لإيران وللسلام والاستقرار الإقليميين.

/انتهى/

رمز الخبر 1968429

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات