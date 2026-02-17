  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٣٤ ص

العميد رادان: سلطة الشرطة تتجاوز مجرد المعدات؛ سنحافظ على أمن المنطقة بالوحدة

العميد رادان: سلطة الشرطة تتجاوز مجرد المعدات؛ سنحافظ على أمن المنطقة بالوحدة

أكد قائد الشرطة في البلاد قائلاً: "إن سلطة الشرطة تتجاوز المعدات، وإيران قادرة على الحفاظ على الأمن الإقليمي من خلال الوحدة الداخلية والتكامل الإقليمي".

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد أحمد رضا رادان، قائد شرطة إيران، خلال حفل تخريج طلاب جامعة تدريب ضباط الشرطة: "تضطلع قيادة شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها المسؤولة عن الأمن العام والفاعلة في الأمن القومي، بدور حاسم، وهي حامية قيم الثورة الإسلامية".

وأضاف: "نؤمن بأن سلطة الشرطة لا تكمن فقط في الأدوات والمعدات، بل في تماسك القيادة، والجاهزية العملياتية، والاستخبارات، والانضباط التنظيمي، والأهم من ذلك كله، في دعم الشعب وثقته".

وصرح قائد الشرطة: "بالاعتماد على كوادر بشرية مخلصة، مدربة، وملتزمة، وذات توجه إنساني، ترى شرطة إيران نفسها ملزمة بأداء دورها في الأمن القومي على أكمل وجه، باعتبارها ركيزة أساسية للانضباط".

وأكد رادان: "نعلن للعالم أجمع أننا، إلى جانب قدرتنا على الدفاع عن الوطن، بوحدة وتضامن مع الدول الإسلامية المجاورة، قادرون أيضاً على الحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا، وإظهار فخر الإسلام وعزته للعالم".

/انتهى/

رمز الخبر 1968490

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات